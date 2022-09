Vinicius Jr. ganha apoio do Flamengo e Real Madrid após comentários racistas

O atacante Vini Júnior, do Real Madrid, sofreu uma ofensa racista e recebeu apoio da comunidade do futebol, com diversos atletas e clubes. No movimento de solidariedade, o Flamengo, que revelou o jogador ao profissional, também se posicionou em apoio nas redes sociais.

Com a #BailaViniJr, o time carioca publicou um vídeo com um gol do jovem. “Baila, Vini Jr. Como você sempre foi: de gol em gol, de drible em drible, de baile em baile”, escreveu na conta do Twitter.

Vini iniciou no time principal do Flamengo em 2017, sendo negociado com o Real Madrid no ano seguinte. O valor da transferência do atacante ao exterior foi próximo de R$ 164 milhões na época.

Posição do Real Madrid

O Real Madrid C. F. repudia todo tipo de expressões racistas e xenófobas e comportamentos no campo do futebol, do esporte e da vida em geral, como os comentários lamentáveis e infelizes direcionados nas últimas horas contra nosso jogador Vinicius Junior.

O Real Madrid quer mostrar todo o seu amor e apoio a Vinicius Junior, jogador que entende o futebol como uma atitude de alegria, respeito e esportividade.



O futebol, que é o esporte mais global que existe, deve ser um exemplo de valores e convivência.



O clube instruiu seus serviços legais a tomar medidas legais contra qualquer um que lance expressões racistas em relação aos nossos jogadores.

Entenda o caso

Vini Jr. sofreu racismo em um programa de televisão na Espanha. O jogador, que é uma das principais peças do time merengue, foi chamado de 'macaco' por um comentarista que fala sobre as comemorações dele após marcar gols no Campeonato Espanhol.

Pedro Bravo Presidente da Associação de Empresário de Jogadores da Espanha "Deve-se respeitar o adversário. Quando você faz um gol, se quiser sambar que vá a um sambódromo no Brasil. Aqui (na Espanha) o que se tem de fazer é respeitar seus companheiros de profissão e deixar de fazer papel de macaco".

Com a repercussão do ocorrido, o dirigente tentou se explicar e pediu desculpas. "Quero esclarecer que a expressão 'se fazer de macaco' que usei mal para descrever a dança de comemoração do gol de Vinicius foi feita metaforicamente. Como minha intenção não era ofender ninguém, peço sinceras desculpas. Sinto muito", escreveu.

No domingo (18), pelo Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Real Madrid se enfrentam no estádio Metropolitano, às 16h. Antes da injúria racial, o volante Koke, capitão do Atlético, deu um "aviso" ao brasileiro. "Cada um tem seu jeito de ser e comemora os gols como quiser, mas se Vinicius marcar gol e comemorar dançando? Vai ter confusão", disse.