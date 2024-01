Vini Jr. sofre racismo por parte da torcida do Atlético em clássico contra o Real Madrid; veja vídeo

Vinícius Júnior voltou a ser alvo de racismo em dia de dérbi madrilenho. Antes do início da partida entre Real Madrid e Atlético de Madrid desta quinta-feira, pelas oitavas de final da Copa do Rei, um grupo de torcedores colchoneros cantaram "Vinícius é um macaco" nas redondezas do Metropolitano, estádio do Atlético e palco do jogo, conforme mostrado em vídeo gravado e divulgado pelo site "The Athletic".

Torcedores do Atlético de Madrid chamando Vini Jr de 'macaco' antes do jogo contra o Real Madrid.



"Vinicius eres un mono (Vinicius é um macaco)", diziam os insultos racistas.



🎥 @TheAthleticFC | @GuillermoRai_ pic.twitter.com/0AYMcGpmkY — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) January 18, 2024

O jornal espanhol "AS" também relatou o ocorrido e disse que os gritos começaram quando o ônibus do Real Madrid se aproximou do estádio. No sistema de alto-falantes, uma mensagem alertou sobre as possíveis punições para atos de racismo no local.



"Insultos, cantos racistas e violência verbal ou física são puníveis por lei. Estamos aqui para assistir a um grande jogo, e os torcedores também fazem parte disso. Pedimos que ajudem o clube demonstrando respeito", dizia o aviso.



A violência no Metropolitano não foi apenas verbal. Paco Arosa, um jornalista da rede televisiva TVE, ficou ferido depois de ser atingido na cabeça por um pedaço de gelo enquanto cobria a festa da torcida colchonera no momento em que o ônibus do Atlético entrava no estádio. Fora isso, não foram registrados outros incidentes deste tipo.