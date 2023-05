Vini Jr é aplaudido de pé pela torcida do Real Madrid em partida contra Rayo Vallecano pela La Liga

Três dias após ser alvo de insultos racistas, Vinícius Júnior recebeu amplo apoio do Real Madrid e de sua torcida nesta quarta-feira, no Santiago Bernabéu, na partida contra o Rayo Vallecano, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol. Mensagens contra o racismo foram exibidas em faixas antes da partida e o brasileiro foi reverenciado pelos madridistas em cartazes.

Legenda: Vini Jr não entrou em campo e foi homenageado pelos jogadores do Real Madrid antes da partida Foto: Divulgação / Real Madrid



Fora da partida, o atacante da seleção brasileira acompanhou a manifestação do gramado antes de subir para as tribunas, onde assistiu a partida ao lado do presidente do clube, Florentino Pérez.



Quando as equipes subiram ao campo de jogo, a torcida do Real Madrid estendeu uma grande faixa com a mensagem "Somos todos Vinícius. Basta já" atrás de um dos gols do estádio.

Legenda: A torcida do Real Madrid apoiou Vini Jr em faixa no Santiago Bernabéu Foto: Divulgação / Real Madrid

Os jogadores de ambos os times, por sua vez, posaram para a foto oficial da partida com uma outra faixa, com a frase "racistas fora do futebol", estampado com os símbolos da LaLiga (organizadora do Campeonato Espanhol) e da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).



Jogadores homenagearam Vini

Todos os jogadores do Real relacionados para a partida subiram ao gramado vestindo a camisa 20, usada por Vini Jr. no time espanhol.

Legenda: Os jogadores do Real Madrid entraram com a camisa 20 de Vini Jr Foto: Divulgação / Real Madrid

No vigésimo minuto do primeiro tempo, o estádio aplaudiu o brasileiro, que se levantou para agradecer o apoio da torcida. Diversos cartazes saudando o atleta puderam ser vistos no estádio.