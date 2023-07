Vina vai fazer sua última partida pelo Grêmio diante do Bahia; Jogador vai para o futebol árabe

Vina, ex-Ceará, está bem próximo de encerrar seu ciclo no Grêmio. Isso porque o jogador está sendo negociado com um clube árabe e deverá deixar o tricolor gaúcho após o jogo diante do Bahia, nesta quarta-feira, (12), pela Copa do Brasil. Apesar de estar no Grêmio, Vina pertence ao Ceará.

O meio-campista chegou no Grêmio em fevereiro, ainda nesta temporada, por empréstimo até o final do ano e o Tricolor tem a opção de compra do jogador. Com a negociação, o clube gaúcho vai receber uma "taxa vitrine" e o Ceará pagará ao Grêmio uma quantia equivalente aos salários do jogador que teriam sidos pagos pelo Tricolor.

70% dos direitos econômicos do jogador pertencem ao Ceará e os outros 30% são do próprio jogador. Pelo Grêmio, o jogador esteve em campo em 27 oportunidades e soma quatro gols e uma assistência, além de ter sido campeão gaúcho.

O jogo entre Grêmio e Bahia acontece nesta quarta-feira, (12), às 19h, na Arena do Grêmio em partida válida pelo jogo da volta das quartas de final da Copa do Brasil.