Vina tem mais de 10 cartões pelo Ceará na temporada de 2022; veja levantamento

O meia Vina, do Ceará, acumula sucessivos cartões ao longo da temporada de 2022. No rol dos principais jogadores do elenco, o camisa 29 foi expulso na última quarta-feira (5), contra o Goiás, e comprometeu o desempenho do Vovô, que empatou em 1 a 1 na Arena Castelão, pela Série A do Brasileiro.

Ao longo da temporada, Vina soma 15 cartões amarelos, que resultaram em dois vermelhos. O levantamento do Diário do Nordeste indica que a maioria das advertências foi por reclamação.

No ano vigente, além do jogo com o Goiás, Vina também foi expulso na estreia do Brasileirão, contra o Palmeiras. Em coletiva, o técnico Lucho González disse que não controla as emoções do elenco.

Cartões de Vina na temporada de 2022

Atlético-BA x Ceará (Copa do Nordeste) - reclamar de forma acintosa após decisão da arbitragem.

São Raimundo x Ceará (Copa do Brasil) - deu uma rasteira/calço no adversário.

Ceará x Tuna Luso (Copa do Brasil) - tirou a camisa na comemoração do gol.

Palmeiras x Ceará (Série A) - reclamar de forma acintosa após decisão da arbitragem [amarelo] + xingou o árbitro [vermelho].

General Caballero-PAR x Ceará (Sul-Americana) - reclamar com a arbitragem.

Independiente-ARG x Ceará (Sul-Americana) - deu uma rasteira/calço no adversário.

Ceará x Atlético-GO (Série A) - reclamar de forma acintosa após decisão da arbitragem.

Ceará x Fortaleza (Copa do Brasil) - reclamar de forma acintosa após decisão da arbitragem.

Ceará x Palmeiras (Série A) - reclamar de forma acintosa após decisão da arbitragem.

Ceará x São Paulo (Sul-Americana) - confusão na barreira do São Paulo com Gabriel Neves.

Flamengo x Ceará (Série A) - retardar a saída de campo de jogo durante um substituição.

Coritiba x Ceará (Série A) - conduta antidesportiva.

Ceará x Goiás (Série A) - Atuar de maneira desrespeitosa contra seu adversário + reclamar de forma acintosa após decisão da arbitragem.