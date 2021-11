Vina supera Jorge Costa e torna-se maior artilheiro do Ceará na Série A desde 1971; veja ranking

O meio-campista Vina segue fazendo história com a camisa do Ceará Sporting Club. Na última quarta-feira (17), o camisa 29 foi decisivo no Clássico-Rei, marcando duas vezes contra o Fortaleza e assumindo a artilharia do Alvinegro de Porangabuçu na atual edição da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, o meia deixou registrado uma nova marca no clube: tornou-se o maior artilheiro do Vovô na história do Brasileirão desde 1971.

Vina superou o ex-atacante Jorge Costa, que vestiu a camisa do Ceará entre 1972 e 1977, marcando 17 gols. Com os dois tentos assinalados no Clássico-Rei, o meio-campista chegou aos 19 gols com a camisa do Alvinegro na Série A do Campeonato Brasileiro. Em 2020, o meia anotou 13 gols. Na atual edição da competição, o artilheiro alvinegro balançou às redes seis vezes.

A lista de goleadores do Ceará contempla atletas que fizeram história com a camisa alvinegra. Felipe Azevedo e Thiago Galhardo, aparecem na lista, assim como Vina, fazendo parte da geração de atletas que disputaram a Série A do Brasileirão recentemente pelo clube.

Confira o Top-10 dos goleadores do Ceará na Série A

Vinícius (Vina) - 19 gols Jorge Costa - 17 gols Samuel - 14 gols Ivanir - 14 gols Felipe Azevedo - 12 gols Thiago Galhardo - 12 gols Washington - 12 gols Petróleo - 11 gols Zé Eduardo - 11 gols Wolney - 10 gols