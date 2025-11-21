Vina se pronuncia sobre expulsão em derrota do Ceará para o Internacional; veja
Meia assumiu responsabilidade e classificou como um dos dias mais tristes da carreira
O meia-atacante Vina se pronunciou após ser expulso nos minutos iniciais da partida entre Ceará e Internacional, na última quinta-feira (20). Com um a menos durante praticamente todo o jogo, o Vovô terminou derrotado por 2 a 1 para o time gaúcho.
“Estou aqui publicamente para me desculpar, principalmente ao grupo de jogadores que mesmo com um a menos praticamente o jogo todo nos orgulharam com a forma com que jogaram e por pouco não conseguimos pontuar”, disse o jogador nas redes sociais.
Vina foi expulso aos quatro minutos do primeiro tempo, após um carrinho em jogador do Internacional. O meia acertou a canela do adversário, sendo expulso de maneira direta pelo árbitro da partida, o pernambucano Rodrigo José Pereira de Lima.
“DIA MAIS TRISTE” E SÚMULA DO ÁRBITRO
Ainda na postagem, Vina classificou este como “um dos dias mais tristes da carreira”. Desde que retornou ao Ceará, no decorrer da temporada 2025, o meia tem buscado balançar as redes, mas até o momento soma apenas uma assistência em 13 jogos.
“Ontem foi um erro e eu assumo a responsabilidade da derrota. Com certeza foi um dos dias mais tristes da minha carreira. O excesso geralmente atrapalha. Tudo que extrapola corre o risco, e eu paguei o preço, mas esse erro não me define”, afirmou.
Na súmula, o árbitro Rodrigo Lima detalhou a expulsão e classificou a entrada de Vina no adversário como um “jogo brusco grave, atingindo com suas travas a canela de seu adversário”. O meia será desfalque na partida contra o Mirassol, na segunda-feira (24).
“Irei aumentar ainda mais minha dedicação por esse clube. Que seja feita sempre a vontade de Deus, mesmo que não compreendamos no primeiro momento, mas depois tudo faz sentido. Temos quatro finais e lutaremos até o final”, finalizou o jogador na publicação.