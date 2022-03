Vina se iguala a Bill e Gustavo como 3º maior artilheiro da Arena Castelão desde 2013

O meio-campista Vina deu início a vitória do Ceará contra a Tuna Luso-PA nesta terça-feira (15), na Arena Castelão, em duelo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil. O tento de n° 21 no estádio fez o camisa 29 se igualar a Bill, ex-Ceará (2014 e 2016), e Gustavo, ex-Fortaleza (2018), como o 3º maior artilheiro do principal palco esportivo do Estado desde a reinauguração em 2013. O levantamento é do jornalista Luca Laprovitera.

Na vice-liderança do quesito está Wellington Paulista, ex-Fortaleza (2019-2021) e atualmente no América-MG, com 27 gols. O maior artilheiro da Arena Castelão desde a reinauguração para a Copa do Mundo de 2014, é Magno Alves, com passagens pelo Ceará entre 2013-2015 e 2017, além de 2010.

Com quatro competições em disputa (Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A), Vina tem a chance de ultrapassar Wellington Paulista e se torna o vice-artilheiro da “nova era” da Arena Castelão. Na atual temporada, o meio-campista marcou quatro gols no estádio em sete partidas disputadas.

Legenda: Desde que chegou ao Ceará em 2020, Vina disputou 120 partidas e marcou 38 gols Foto: Thiago Gadelha / SVM

Confira o TOP-5 de maiores artilheiros da Arena Castelão (2013-atualmente):

Magno Alves - 53 gols (2013-2015 e 2017) Wellington Paulista - 27 gols (2019-2021) Gustavo - 23 gols (2018) Bill - 23 gols (2014 e 2016) Vina - 23 gols (2020-2022)