Vina se despede do Grêmio e ressalta desejo de jogar fora do país: 'algo que faltava na carreira'

Vina se despediu do Grêmio na noite desta quarta-feira (12), após a vitória sobre o Bahia, em jogo das quartas de final da Copa do Brasil. O jogador, que pertence ao Ceará, está negociando com um clube árabe. Ele deve ir para o Al Hazm.

"Uma honra muito grande ter vestido essa camisa. É difícil falar neste momento, faltam algumas palavras. O Grêmio me abraçou em um momento difícil na minha carreira. O time não vou falar, mas é para lá (mundo árabe). Levo muita coisa boa, um grupo muito bom que está colhendo os frutos, a gente sabia que seria um ano de reformulação. Tenho certeza que vamos ser campeão. Vou ficar na torcida de longe", disse o jogador durante entrevista na zona mista.

O jogador de 32 anos foi emprestado pelo Ceará em fevereiro. Pelo time gaúcho, Vina atuou em 28 jogos, fez quatro gols e deu uma assistência. Além disso, tornou-se campeão gaúcho. Com a venda, o Grêmio vai receber a taxa de vitirine.

"Foi um desejo pessoal, nunca tinha jogado fora do país com 32 anos. Ter essa possibilidade, é algo que faltava na minha carreira. Uma das decisões mais difíceis da minha carreira. Estava feliz aqui, mas precisava isso para a carreira, para a minha família. Vou lá, realizar mais um sonho e a torcida fica", finalizou.