Vina se desculpou com jogadores do Ceará após expulsão em jogo do Goiás, revela Luiz Otávio

O zagueiro Luiz Otávio revelou que Vina se desculpou com cada jogador do Ceará após ter sido expulso por reclamação no jogo contra o Goiás, na 30ª rodada do Brasileirão. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), o jogador ainda ressaltou a importância do meia para a equipe.

“São águas passadas para a gente. Ele pediu desculpa para cada jogador, individualmente. É uma situação resolvida. Dentro do campeonato, dentro da situação que nos encontramos, a gente sabe da qualidade não só do Vina, mas do Mendoza também, que ficou fora do último jogo. E a gente precisa de todo mundo, com certeza, que queira", disse.

O zagueiro, que é uma das peças importantes do time, continuou a falar sobre a importância de Vina e da necessidade de, como jogador, saber lidar com críticas e aplausos.

“Acho que o fato dele ter pedido desculpa, ele pode estar mostrando isso, mas ele vai ter que mostrar isso, com certeza, é dentro de campo. E se ele tiver a oportunidade de estar dentro de campo sempre, acho que ele vai dar o melhor. Acho que ele não fez por maldade ou sacanagem. Sempre que ele vestiu a camisa do Ceará, ele procurou honrar as oportunidades que lhe foram dadas. Foi por isso que a torcida do Ceará aclamou ele em muitos momentos. E também cobrou quando foi preciso cobrar. É assim com todo mundo. É assim comigo e com qualquer outro jogador que tenha qualidade e, no momento, às vezes não esteja rendendo o que o torcedor sabe que eles podem dar. Tem que saber lidar com os aplausos e com as vaias também, com os fracassos e com os nossos triunfos também. Futebol é isso”, disse.

Vina foi expulso após reclamar acintosamente com o árbitro Vinicius Gonçalves Dias (SP). O camisa 29 já tinha recebido cartão amarelo por discutir com o volante Auremir, do Goiás.

Assim, obrigou Lucho González a fazer modificações na equipe para compensar a falta de um jogador. O Alvinegro estava em vantagem no duelo, mas sofreu empate nos acréscimos. O Ceará chegou a multar o meia como punição.

O Ceará volta a campo neste domingo (16) quando recebe o Cuiabá para confronto direto na luta contra o rebaixamento. O duelo será ás 16 horas (de Brasília), na Arena Castelão. Veja aqui mais detalhes sobre ingressos para o jogo.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA:

Ele foi expulso duas vezes 15 cartões