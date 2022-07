Vina iguala gols de 2021 em 2022 com 15 jogos a menos pelo Ceará; veja comparativo

O meia Vina, do Ceará, atravessa um momento crescente na temporada de 2022. Nos últimos três jogos, marcou três gols e uma assistência, sendo fundamental na sequência positiva do Vovô. Assim, com 15 jogos a menos, o destaque alvinegro já atingiu o mesmo número de bolas na rede de 2021.

Últimos jogos do Ceará

19.07 - Ceará 1x0 Avaí | Vina fez um gol.

16.07 - Ceará 3x1 Corinthians | Vina fez um gol e uma assistência.

13.07 - Ceará 1x0 Fortaleza | Vina fez um gol.

Na última temporada, Vina somou 11 gols em 51 partidas, com seis assistências. No ano vigente, conseguiu os mesmos 11 gols só que em 36 jogos, com cinco assistências. Assim, a expectativa é que ele possa ultrapassar esses números.

Números de Vina no Ceará

2022 | Jogos: 36 - Gols: 11 - Assistências: 05

2021 | Jogos: 51 - Gols: 11 - Assistências: 06

2020 | Jogos: 59 - Gols: 23 - Assistências: 19

O cenário mostra a evolução do atleta de 31 anos, cada vez mais decisivo no Ceará. Em pouco tempo, se consolidou como referência e, hoje, é o meia com mais participação em gols na Série A desde 2020.

Ao todo, Vina soma 45 tentos pelo Ceará em 146 exibições. A chegada em Porangabuçu ocorreu em janeiro de 2020, sendo fundamental na melhor campanha do time na Série A dos pontos corridos (2020), conquistando o título da Copa do Nordeste (2020), além de vagas consecutivas para a disputa da Copa Sul-Americana.

