Vina é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro em 2020, segundo ranking

O meia Vina, do Ceará, é o jogador mais decisivo do futebol brasileiro em 2020, de acordo com levantamento feito pelo "Espião Estatístico", do GloboEsporte.com. O atleta do Vovô tem 18 gols na temporada, mas é sua influência no time que o deixa na liderança do ranking.

O camisa 29 anotou 11 gols quando o Alvinegro empatava ou perdia por um gol de diferença, além de 13 assistências para os companheiros. No total, foram 24 tentos feitos dos 56 nessas circunstâncias, com influência de 43% na equipe.

Logo atrás de Vina está o atacante Diego Souza, do Grêmio, e Marinho, do Santos, ambos com 21 lances decisivos em 2020. Em 3º está Thiago Galhardo, do Internacional, com 20 participações em 47 gols importantes.

No Fortaleza, o volante Juninho e o atacante Wellington Paulista são os líderes na estatísticas, com 11 lances cada.