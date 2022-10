Vina e Mendoza voltam de suspensão e reforçam o Ceará contra o Cuiabá

O meia-atacante Vina e o atacante Mendoza, do Ceará, retornam de suspensão e ficam à disposição do técnico Lucho González para a próxima rodada do Brasileirão Série A 2022. No último domingo (9), os dois jogadores ficaram de fora do empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, no Mineirão.

Diante do Goiás, pela 30ª rodada da Série A, Vina foi expulso após receber dois cartões amarelos. Na mesma partida, Mendoza completou a série de três cartões amarelos. Após cumprir suspensão, a dupla fica novamente disponível para ajudar o Ceará em uma das partidas mais importantes desta temporada. No próximo domingo (16) a equipe enfrenta o Cuiabá, concorrente direto na luta contra o rebaixamento.

Retrospecto bom, mas fase ruim

Vina e Mendoza são dois dos principais jogadores do Ceará na temporada. Juntos, eles somam 13 gols neste Brasileirão. Isso representa quase a metade do número total de gols marcados pela equipe na competição (28). Mendoza, com dez gols, ocupa a sexta colocação na artilharia da competição. Vina soma três gols nesta Série A.

Apesar dos números positivos, a dupla não vive boa fase e caiu de rendimento nas últimas partidas. O momento complicado rendeu críticas por parte dos torcedores do Ceará, que cobram maior desempenho de dois dos principais nomes do elenco alvinegro. Mendoza, apesar de ter dez gols nesta Série A, marcou apenas uma vez nos últimos nove compromissos da equipe.

Confronto importante

Ceará e Cuiabá entram em campo neste domingo (16), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, para disputar a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A 2022. O Alvinegro está na 15ª colocação, com 33 pontos, enquanto o Dourado ocupa a 16ª posição, somando 30 pontos.