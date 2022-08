Vina, do Ceará, revela desejo de atuar no exterior: 'sempre deixei claro para o Robinson'

O meio-campista Vina, referência técnica e ídolo do Ceará, revelou o desejo de atuar no exterior. Conforme o atleta, o interesse foi deixado claro à diretoria executiva do clube. Em entrevista ao Canal do André Hernan, o camisa 29 ainda comentou ter dado preferência ao Alvinegro de Porangabuçu para a renovação contratual após o mágico ano de 2020, quando foi eleito o melhor meia do Brasileirão.

“Tive possibilidade, no meu ano mágico, de ter saído do Ceará. Tive várias ligações, conversas. Confesso que ainda tenho o sonho de jogar fora do país, isso eu sempre deixei claro para o Robinson. Mesmo com 31 anos, no futebol tudo é possível. Em relação ao Brasil (de defender outro clube), eu fiquei mais tranquilo. Eu já vivi muita coisa, não titubeei. Sempre dei preferência ao Ceará para a renovação, por ver o projeto, vi o presidente desde o começo com a vontade de crescer. E juntamente do crescimento do Ceará, fez o crescimento do Vina.”

Na atual temporada, Vina é vice-artilheiro do Ceará, com 11 gols. Em julho, o camisa 29 foi eleito o jogador do mês da Série A pelo site de estatística de futebol, SofaScore, tendo marcado dois gols e concedido uma assistência em cinco partidas, além de 19 passes decisivos e 10 finalizações, sendo seis na direção da meta adversária.

Aos 31 anos, Vina soma 45 gols em 149 pelo Ceará. O meio-campista tem vínculo com o clube cearense até 2024. Pela equipe, conquistou a Copa do Nordeste.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil