Vina diz que mostrou quem é e alfineta torcida do Fortaleza: "me chamam de pipoqueiro"

O Ceará aplicou uma goleada histórica no Fortaleza nesta quarta-feira (17). Na Arena Castelão, pela 33ª rodada da Série A, o Vovô venceu por 4 a 0 com brilho especial de Vina, autor de dois gols. O meia comentou sobre a atuação e respondeu a torcida do Fortaleza, que o chama de pipoqueiro nas redes sociais.

“Sei que nessa temporada vivi alguns momentos complicados, onde tive que me reerguer e trabalhar. Tive a confiança do grupo, da torcida, e alguma parte me criticou por saber o que posso dar. Eu sou um jogador que quero fazer história aqui, ser ídolo, e para isso tem que ganhar títulos. Alguns torcedores (do Fortaleza) me chamam de pipoqueiro. Hoje eu acho que apresentei para o público quem é o Vina do Ceará”, afirmou em entrevista para o canal TNT Sports.

Em grande fase, o atleta de 30 anos foi decisivo nas últimas vitórias alvinegras, com gols contra Sport e Fluminense, além de assistência para Messias no triunfo diante do Cuiabá pelo Brasileirão. Após o Clássico-Rei, comandou a festa com a torcida no estádio e terminou ovacionado.

O próximo compromisso do Ceará é contra o Atlético-GO no sábado (20), pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 21h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia-GO.