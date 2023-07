Vina depende de exames médicos positivos para confirmar acerto com time árabe

O acerto de Vina com o Al Hazm, da Arábia Saudita, está encaminhado, mas nenhum documento foi assinado ainda. O jogador de 32 anos, que pertence ao Ceará e está emprestado ao Grêmio, deverá realizar exames médicos, para só então as tratativas avançarem. Tanto os clubes quanto o atleta ainda buscam chegar a um denominador financeiro comum.

O valor da venda do jogador é de U$1,2 milhão de dólares. A informação foi divulgada pelo jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Diário do Nordeste. Tendo esse número como referência, os clubes ainda trabalham para chegar a um denominador financeiro que agrade a todas as partes. A partir daí, a negociação poderá avançar.

O Ceará é dono de 70% dos direitos do atleta, e o próprio Vina tem os outros 30%. No entanto, ainda não foi definido se a taxa de vitrine a ser recebida pelo Grêmio será repassada do valor recebido pelo Alvinegro ou se o clube árabe pagará um valor extra.

Vina deve realizar exames em local indicado pelo clube interessado. Caso o jogador seja aprovado, o meia deve retornar ao Ceará para acertar os trâmites burocráticos com o Alvinegro e viajar para o Oriente Médio. Só depois disso a negociação poderá se concretizar no papel. Algo que deve ocorrer a partir da próxima semana. Do contrário, ele seguirá no time comandado por Renato Gaúcho.

Vestindo a camisa alvinegra, o atleta, que chegou em 2020, fez 168 partidas, fez 46 gols e deu 32 assistências. Emprestado ao Grêmio em fevereiro de 2023, Vina disputou 27 jogos, marcou quatro gols e deu uma assistência. O meia se despediu do time gaúcho após o duelo contra o Bahia, pela Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira.