Vina celebra início de temporada pelo Ceará e revela cobrança de Tiago Nunes nos treinamentos; veja

Artilheiro do Ceará na temporada, com quatro gols marcados em 11 partidas, o meio-campista Vina conversou com a imprensa nesta quarta-feira (23) e celebrou o início de temporada com a camisa alvinegra, além de citar a evolução dos companheiros e a importância do grupo para alcançar os melhores números pela equipe.

"Eu sou um cara perfeccionista. Quero estar sempre melhorando e ajudando. Fico feliz com meus números aqui no Ceará, mas o mais importante é o grupo. Vejo que o grupo vem numa evolução bacana, estamos evoluindo a cada jogo. Os jogadores que chegaram, vieram para encorpar ainda mais o nosso grupo. O pensamento de todos é o mesmo: 'de fazer história'. Estamos trabalhando muito nisso, uma 1ª fase (da Copa do Nordeste) muito boa e nós sabemos da importância que isso tem na competição. Agora é mata-mata, jogo difícil, contra uma equipe que sempre dificulta, que é muito bem treinada. Estamos nos preprando para um grande jogo."

Assista à coletiva na íntegra

O camisa 29 ainda comentou o processo de adaptação ao esquema tático do técnico Tiago Nunes. Sob o comando do gaúcho, Vina se aproximou do gol e passou a ser referência ofensiva do Ceará nas partidas.

"Eu sempre fui aquele 10 mais clássico. Hoje, jogo mais perto do gol. Acho que o Tiago Nunes viu em mim um poder de finalização importante para o grupo, para o esquema tático dele. Ele me cobra bastante nos treinamentos para estar sempre mais perto da área. É adaptação, hoje o futebol pede jogadores que façam mais de uma função. Estou disposto a isso e cada vez mais adaptado a estar ali perto, como 2° atacante ou como camisa 9. O lado positivo é que eu estou sempre perto do gol e há uma grande chance de marcar."

Apesar de ser o homem de referência tática e uma das lideranças do Ceará, Vina não está isento das críticas e das cobranças dos torcedores alvinegros. Muito pelo contrário. Na visão do meio-campista, a maturidade adquirida com o tempo e a convicção no trabalho o ajuda a lidar com as situações de exigências.

"A responsabilidade ela é grande a partir do momento em que você veste uma camisa grande. Eu tenho essa consciência. Hoje estou muito mais maduro com essas cobranças, as críticas, no meu modo ver, quando são justas, eu levo numa boa, levo tranquilo. O esquema é você ter convicção no trabalho. Sou um cara que sempre venho trabalhando e treinando forte para fazer bons jogos e ter bons números, mas é como eu friso: 'o importante é sempre o grupo'. Eu sou muito leal aos meus companheiros que sempre estão no campo me ajudando a fazer bons jogos."