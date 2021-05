Vina analisa Bolívar e fala sobre importância do jogo para o Ceará: "estamos lidando como uma final"

O Ceará tem uma partida decisiva nesta quinta-feira (20) pela Sul-Americana: encara o Bolívar, às 19h15, na Arena Castelão. Em campo, o líder do Grupo C duela com o rival boliviano, que tem os mesmos 6 pontos, mas saldo de gols inferior. Para o meia Vina, o jogo é uma final e pode encaminhar classificação, visto que restam duas rodadas e apenas o 1º colocado da chave avança.

Vina Meia do Ceará "É um jogo importantíssimo, uma vitória nos deixa muito próximo da classificação. A gente sabe que vai ser difícil, mas pode ter certeza que nós jogadores estamos lidando como uma final, sabemos que é um confronto direto e vamos buscar a vitória do começo até o final”.

Na altitude de La Paz, pela 3ª rodada, o Vovô empatou em 0 a 0 utilizando um plantel alternativo. Na ocasião, o atacante Jael desperdiçou um pênalti. Com o primeiro contato, Vina ressaltou a necessidade de neutralizar os pontos fortes do adversário.

Vina Meia do Ceará "O Bolívar é uma equipe qualificada, que procura o passe entrelinhas e nossa equipe estará compacta porque é um time que agride bem nesse aspecto. Sabemos que tem um centroavante finalizador, então é procurar neutralizar para sair vencedor. Tenho certeza que não irão vir aqui só para se defender porque estão precisando do resultado. Vai ser um jogo grande”.

Com o calendário apertado, o Ceará tem também a semifinal do Campeonato Cearense nesta quarta (19). Em jogo único, enfrenta o Ferroviário às 15h30, na Arena Castelão, e precisa da vitória para se garantir na finalíssima. O Diário do Nordeste acompanha todos os lances em tempo real.

Confira entrevista coletiva do meia Vina: