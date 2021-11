Villarreal x Manchester United pela Champions: veja onde assistir, horário, palpites e escalações

Villarreal e Manchester United jogam nesta terça-feira (23), às 14h45 (horário de Brasília), no Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP). A partida é válida pela 5ª rodada da Uefa Champions League.

As duas equipes estão empatadas no Grupo F, com sete pontos em 4 jogos disputados. O vencedor da disputa daria um importante passo para a próxima fase da Champions.

Ao perdedor restará apostar todas as fichas na última rodada ou num tropeço do Atalanta, que tem 5 pontos e joga contra o lanterna Young Boys.

A escalação do United está encaminhada com os principais atletas em campo, como Cristiano Ronaldo, Maguire, Bruno Fernandes e Rashford.

Maguire lamenta saída de Solskjaer e fala em reerguer o Manchester United



Palpites para Villarreal x Manchester United

Transmissão

A partida terá transmissão do TNT e HBO Max.

Prováveis escalações

Villarreal

Rulli; Foyth, Raúl Albiol, Pau Torres e Pedraza; Parejo, Coquelin e Trigueros; Chukwueze, Bia e Yeremi Pino. Técnico: Unai Emery.

Manchester United

De Gea; Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire e Dalot; McTominay, Fred, Sancho, Rashford e Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo. Técnico: Michael Carrick.

Villarreal x Manchester United

Local: Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP)

Estadio de la Ceramica, em Villarreal (ESP) Data e horário: 23 de novembro, às 14h45 (de Brasília)

23 de novembro, às 14h45 (de Brasília) Onde assistir: TNT e HBO Max

