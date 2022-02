Villarreal x Juventus: onde assistir, horário, palpites e escalações

O Villarreal recebe a Juventus no Estádio El Madrigal, na Espanha, nesta terça-feira (22), às 17 horas de Brasília. É o jogo de ida, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da UEFA.

Na fase de grupos da competição, o Villarreal terminou na vice-liderança do Grupo F, atrás do Manchester United. A equipe somou dez pontos numa campannha com três vitórias, um empate e duas derrotas.

A Juventus somou 15 pontos e terminou na primeira posição do Grupo H. Na campanha, a equipe tem cinco vitórias e apenas uma derrota. Chega como favorita para o duelo, mas vai sem Dybala, um dos principais jogadores.

ONDE ASSISTIR

O canal Space transmite na tv fechada. No streaming, o HBO Max exibe.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres e Pedraza; Capoue, Lo Celso e Parejo; Alberto Moreno, Chukwueze e Danjuma. Técnico: Unai Emery Desfalques: Gerard Moreno, Coquelin e Peña.

Juventus: Szczesny; Danilo, De Sciglio, De Ligt e Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Zakaria e Rabiot; Morata e Vlahović. Técnico: Massimiliano Allegri Desfalques: Chiesa, Chiellini, Dybala e Rugani.

FICHA TÉCNICA

Villareal x Juventus

Data e hora: 22/2, às 17 horas (de Brasília)

Local: Estádio El Madrigal (ESP)

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte