Villarreal x Bayern de Munique: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Bayern de Munique visita o Villarreal em mais um jogo decisivo da Champions League 2021-2022. A partida é válida pelas quartas de finais do torneio e ocorre nesta quarta (6), às 16h (de Brasília), no El Madrigal, na Espanha.

Para avançar às quartas, o Bayern eliminou o RB Salzburg, enquanto os Villarreal bateu a Juventus, da Itália.

Nos torneios nacionais, o time bávaro lidera o Campeonato Alemão, com 66 pontos. Já o 'Submarino Amarelo' é o 7º colocada do Campeonato Espanhol, com 45 pontos.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SPACE e pelo serviço de streaming HBO Max.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Villarreal

Rulli; Albiol, Torres, Foyth e Pedraza; Parejo, Capoue e Trigueros; Moreno, Danjuma e Lo Celso. Técnico: Unai Emery.

Bayern de Munique

Neuer; Upamecano, Suele, Pavard e Hernández; Kimmich, Goretzka, Leroy Sane, Coman e Thomas Mueller; Robert Lewandowski. Técnico: Julian Nagelsmaan.

FICHA TÉCNICA

Villarreal x Bayern de Munique

Data: 06/04/2022.

Horário: 16h (de Brasília).

Local: El Madrigal, na Espanha.