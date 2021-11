Villarreal x Barcelona: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Barcelona entra em campo neste sábado (14), às 17h (de Brasília), contra o Villarreal pelo Campeonato Espanhol (La Liga). A partida será no estádio El Madrigal, em Madri, na Espanha, válida pela 15ª rodada.

As equipes estão próximas na tabela, com o Barça na frente: 7º, com 20, contra 16 pontos dos donos da casa. Com investimentos nos elencos, o objetivo dos clubes é se aproximar do G-4 e buscar uma vaga na próxima Liga dos Campeões.

Na última rodada, o time culé, comandado por Xavi, venceu o Espanyol por 1 a 0. Já o Villarreal empatou em 1 a 1 com o Celta.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo serviço de streaming Start+.

Palpites

Escalação

Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres e Pedraza; Parejo, Coquelin e Capoue; Pino, Dia, e Danjuma. Técnico: Unai Emery.

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Pique, Garcia e Alba; Nico, Busquets e De Jong; Dembele, Depay e Gavi. Técnico: Xavi.

Villarreal x Barcelona

Estádio: El Madrigal, em Madri, na Espanha.

Horário: 17h (de Brasília), sábado, 27 de novembro.

Transmissão: Star+.

