Vila Nova x Fluminense: onde assistir, horário, palpites e prováveis escalações

O Vila Nova enfrenta o Fluminense nesta quarta-feira (11), às 21h30, no Serra Dourada, em Goiânia/GO, pelo jogo de volta da 3ª fase da Copa do Brasil de 2022.

Na ida, o time carioca venceu por 3 a 2 no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. Pelo regulamento, o clube com maior placar agregado avança de fase.

Leia mais Alexandre Mota Copa do Brasil aumenta valor da premiação para 2022; veja quanto seu clube pode ganhar

Ao classificação, a premiação da CBF é de R$ 3 milhões. Devido à vaga na Libertadores, o Tricolor estreia no torneio nesta etapa, enquanto o Vila Nova superou duas eliminatórias, contra Guarani-SP e Rio Branco-AC.

Onde vai passar

A partida terá transmissão ao vivo pelos canais da TV Anhanguera (Rede Globo), SporTV e Premiere.

Palpites

Prováveis Escalações

Vila Nova: Georgemy; Alex Silva, Rafael Donato, Renato e Bruno Collaço; Ralf, Arthur Rezende e Matheuzinho; Pablo Dyego, Rubens e Victor Andrade. Técnico: Higo Magalhães.

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Cris Silva; Wellington, Yago e Nonato; Luiz Henrique, Willian e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

Vila Nova x Fluminense

Local: Serra Dourada, em Goiânia (GO).

Data: 21h30 (de Brasília), quarta-feira, 11 de maio.

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa).

Transmissão: TV Anhanguera (Rede Globo), SporTV e Premiere.