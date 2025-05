Vila Nova x Cruzeiro pela Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e palpites

Vila Nova x Cruzeiro se enfrentam pelo Copa do Brasil nesta quinta-feira (22), pelo jogo de volta da terceira fase do torneio nacional. O jogo será às 19h, no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações. Vale ressaltar, no jogo de ida, realizado no Estádio Mineirão na capital mineira, o Cabuloso venceu o Tigre por 2 a 0 e joga pelo empate.

ONDE ASSISTIR

A partida Vila Nova x Cruzeiro, pela Copa do Brasil, terá transmissão do SporTV e Premiere.

PALPITES

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo e Willian Formiga; Arilson, João Vieira e Dodô; Júnior Todinho, Poveda e Guilherme Parede. Técnico: Lacerda.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Lautaro Díaz e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

VILA NOVA X CRUZEIRO | FICHA TÉCNICA