Vila Belmiro é invadida por torcedores do Santos após rebaixamento para a Série B

Um grupo de dez torcedores do Santos invadiu nesta quinta-feira (7), as dependências do estádio Urbano Caldeira, popularmente conhecido como Vila Belmiro, à procura do presidente do clube, Andres Rueda, após o rebaixamento da equipe para a Série B.

De acordo com reportagem do ge, o grupo de dez torcedores entrou na Vila Belmiro pelo portão 16, utilizado pelos funcionários do clube para acesso aos setores administrativos. A Polícia Militar (PM) foi acionada e expulsou os torcedores do estádio.

O Santos terminou a Série A do Brasileirão 2023 com 43 pontos, na 17ª colocação na tabela. O Peixe foi rebaixado pela primeira vez na história e disputará a segunda divisão do Campeonato Brasileiro em 2024.

Legenda: Carro de Mendoza foi depredado em ação violenta de torcedores após rebaixamento do Santos. Não havia ninguém no veículo. Foto: Reprodução/Twitter

Um carro do atacante Steven Mendoza chegou a ser incendiado na noite desta quarta-feira (6), após ser confirmado o rebaixamento do Santos para a Série B. O veículo estava estacionado nos arredores da Vila Belmiro.