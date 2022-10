Viktoria Plzen x Bayern de Munique: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Nesta quarta-feira, (12), o Bayern de Munique visita, às 16h no Doosan Arena, o Viktoria Plzen pela fase de grupos da Uefa Champions League. Os clubes chegam para o confronto em situações distintas, o Bayern vem de um empate contra o Borrusia Dortmund e o Viktoria vem com mais três pontos conquistados contra o Mlada Boleslav.

No primeiro confronto entre as equipes na Liga dos Campeões, no dia 4 de Outubro, o Bayern levou a melhor e goleou o Viktoria por 5 a 0, com gols de Sané (2X), Gnabry, Mané e Chuopo-Moting.

Onde assistir

O jogo terá transmissão exclusiva na HBO Max.

Palpite para o jogo

inter@

Prováveis escalações

Viktoria Plzen: Tvrdon; Holik, Hejda, Jemelka e Havel; Kalvach e N'Diaye; Kopic, Vlkanova e Mosquera; Chory. Técnico: Michal Bílek

Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Pavard, Upamecano e Mazraoui; Goretzka e Sabitzer; Sané, Muller e Mané; Choupo-Moting. Técnico: Julian Nagelsmann

Viktoria Plzen x Bayern de Munique | Ficha Técnica

Data: 12/10/2022

Horário: 16h

Local: Doosan Arena

Árbitro: Bartosz Frankowski