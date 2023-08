Holanda goleia Vietnã e avança na liderança para as oitavas de final da Copa do Mundo feminina

Na Copa do Mundo feminina, mais um grupo definiu os times classificados na madrugada. No Grupo E, a Holanda garantiu sua vaga nas oitavas de final após golear o Vietnã por 7 a 0. Brugts (2x), Roord (2x), Martens, Sneijs, e Van de Donk foram as responsáveis pelos gols .

A Holanda não enfrentou muitas dificuldades para superar o Vietnã na partida, que já entrou no jogo eliminado. O placar de 7a 0 foi o maior do Mundial até aqui. As holandesas classificaram em primeiro do grupo com sete pontos, seguido por Estados Unidos com cinco.

Portugal se despediu da Copa com quatro pontos e o Vitnã não somou no torneio. As seleções classificadas do Grupo E esperam a definição do Grupo G, que tem Suécia na liderança com seis pontos e já classificada, em segundo lugar tem a Itália, com três, mas pode roubar o primeiro lugar das suecas como pode ser ultrapassada pela África do Sul ou Argentina.