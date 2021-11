Jornalista esportiva é assediada ao vivo por torcedor na Itália: veja vídeo

Uma jornalista italiana foi assediada, no sábado (27), por torcedores após a partida entre Empoli e Fiorentina, pela séria A do país europeu. Repórter da emissora Toscana TV, Greta Beccaglia, fazia um ao vivo em Empoli, Itália, quando foi abordada por um homem, que bateu na bunda da profissional. "Você não pode fazer isso, lamento”, disse ao suspeito, enquanto o apresentador Giorgio Micheletti pediu para ela “não ficar brava” com a situação. A Ordem dos Jornalistas da Toscana repudiou o episódio e também criticou a postura do apresentador.

