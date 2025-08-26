Diário do Nordeste
Vídeo: saiba quem o Ceará vai contratar no fim da janela

O Ceará volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Juventude, na Arena Castelão

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 20:49)
Jogada

O Ceará encerrou a busca por novos reforços nesta janela de transferências. Com a chegada do atacante Lucca, o Alvinegro chegou a cinco contratações. Além do jovem atleta, o clube já anunciou o volante Zanocelo, o meia-atacante Vina e os pontas Paulo Baya e Rodriguinho. O Ceará volta a campo no sábado (30), quando enfrenta o Juventude em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será na Arena Castelão.

 

