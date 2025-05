VÍDEO: Reportagem flagra disparos de tiros nas proximidades do CT do Vasco

Disparos de tiros foram ouvidos durante as gravações do Media Day do Vasco, no início da tarde desta quarta-feira (21). A equipe de reportagem da Globo precisou interromper o trabalho durante os tiroteios na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde está localizado o centro de treinamento da equipe. A emissora reforça que o clube deu todas as condições para que os profissionais realizassem o trabalho com segurança. Além disso, reforçou que todos são vítimas do problema de segurança pública na cidade.

Os meias Phillippe Coutinho e Nuno Moreira, além do goleiro Léo Jardim, foram interrompidas com o forte som dos disparos. No momento, os atletas respondiam perguntas. Eles chegaram a rir, mas desconfortáveis pela situação. O CT Moacyr Barbosa, inaugurado em 2020, fica perto da Cidade de Deus, região que tem tido episódios de violência nos últimos anos.

Operação policial

O policial José Antônio Lourenço, da Coordenadoria de Recursos Especiais, elite da Polícia Civil, foi morto durante operação realizada na Cidade de Deus, na segunda-feira. Ele e a equipe auxiliavam no trabalho de investigação realizada por policiais das delegacias do Consumidor e do Meio Ambiente.

O grupo suspeitava de uma fábrica de gelo, sem autorização, produzia o produto contaminado e revendia. Muitos tiroteios ocorreram durante a operação. Ao todo, 19 linhas de ônibus tiveram itinerário modificado.

CONFIRA MOMENTO DOS DISPAROS: