Vídeo mostra acidente de ônibus com torcedores do Corinthians em MG

O acidente com o ônibus em que sete torcedores do Corinthians morreram foi registrado em vídeo. As imagens foram divulgados pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta quinta-feira (24). O veículo capotou na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As informações são do g1.

Os 43 passageiros voltavam do jogo da equipe contra o Cruzeiro. O veículo ia para Taubaté, em São Paulo. Além das sete mortes, outros ficaram feridos. O ônibus estava com pneus desgastados, tinha problemas nos freios e os assentos não tinham cinto de segurança, apontou a perícia inicial.

O veículo da empresa C.F.V Martins Transportes - ME foi contratada por uma subsede da Gaviões da Fiel do Vale do Paraíba (SP). O ônibus estava irregular, já que não tinha registro e nem liberação para fazer transporte interestadual de passageiros, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

VEJA VÍDEO: