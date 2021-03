VÍDEO: ídolo do Ceará, Ricardinho tem despedida emocionante: "é um até logo"

A terça-feira (16) foi de muita emoção em Porangabuçu e não teria como ser diferente. O maior ídolo entre os jogadores do elenco do Ceará se despediu do clube após oito temporadas. Ricardinho acertou com o Botafogo e deixa o Vovô após a construção de uma história que recebeu homenagem à altura.

O camisa 8 recebeu homenagens de diretoria, funcionários, jogadores e torcedores. Inclusive, o presidente Robinson de Castro afirmou que as portas estarão abertas ao "Maestro" no futuro.

"Foi um dos maiores atletas que já vi vestir a camisa do Ceará Sporting Club. Se tem um ídolo que eu acompanhei como dirigente, chama-se Ricardinho. Nos momentos mais difíceis que esse clube passou, sempre esteve conosco", disse o dirigente.

Legenda: O "maestro' recebeu placa de homenagem do presidente Robinson de Castro Foto: Felipe Santos/CearáSC

Em seguida, Ricardinho tomou a palavra e falou sobre o desejo de retornar ao clube no futuro, mesmo que não como jogador.

"Com certeza vai ser um até logo. Me vejo muito aqui após a minha carreira de atleta profissional de futebol. O presidente já deixou aberto isso hoje, então é muito gratificante poder sair e deixar as portas abertas. Enquanto isso, vamos nos preparar em outras áreas, mas ao mesmo tempo, me dedicar ao máximo como atleta e pelo que vejo que posso entregar ainda dentro de campo", disse o ídolo alvingro.

VEJA VÍDEO DA DESPEDIDA COMPLETA DE RICARDINHO DO CEARÁ