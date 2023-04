Vídeo de Zé Roberto motivando jogadores do Ceará antes de final contra o Sport viraliza na internet

O ex-jogador Zé Roberto, contratado pela diretoria do Ceará para palestrar para os jogadores do time antes da final da Copa do Nordeste, contra o Sport, teve um trecho do seu discurso divulgado na internet.

No vídeo, Zé Roberto exibe uma foto simulando o Ceará como campeão da competição e exibindo as duas taças já conquistadas pelo Alvinegro. Em seu discurso motivacional, Zé Roberto disse querer ver o capitão Luís Otávio levantando a terceira conquista.

No trecho, os jogadores finalizam aplaudindo o ex-jogador.

As imagens, que não foram divulgadas oficialmente pelo clube, teriam sido vazadas por um funcionário de uma empresa terceirizada que havia sido contrata para o momento.