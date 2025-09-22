Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

VÍDEO: Bizarro! Sem marcação, jogador perde gol em cima da linha, na Copa Santa Catarina

Lance ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:33)
Jogada
Legenda: Cassio perdeu o gol embaixo da trave.
Foto: Reprodução/Federação Catarinense de Futebol TV

Inacreditável! Sozinho, atacante do Carlos Renaux perdeu um gol de frente para a trave. O lance ocorreu durante a partida contra o Joinville, na terceira rodada da Copa Santa Catarina, neste domingo (21).  O lance foi registrado pela transmissão da Federação Catarinense de Futebol (FCF).

Ainda com o zero a zero no placar durante o primeiro tempo, Cassio recebeu ótimo passe. O jogador avançou e, sozinho, diante do gol, errou na hora do chute. A bola sobra para ele, que chega mal no lance e vê a bola passar praticamente em cima da linha.

O atleta, no entanto, converteu aos 45 minutos, quando abriu o placar do jogo. No entanto, na última etapa, o Joinville reagiu e marcou com Vinícius Popó, Ruan (2x) e Naldo. Pedro Lucas reduziu a diferença para o Carlos Renaux, mas o adversário manteve a vitória. 

VEJA O LANCE:

