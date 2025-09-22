VÍDEO: Bizarro! Sem marcação, jogador perde gol em cima da linha, na Copa Santa Catarina
Lance ocorreu aos 19 minutos do primeiro tempo
Inacreditável! Sozinho, atacante do Carlos Renaux perdeu um gol de frente para a trave. O lance ocorreu durante a partida contra o Joinville, na terceira rodada da Copa Santa Catarina, neste domingo (21). O lance foi registrado pela transmissão da Federação Catarinense de Futebol (FCF).
Ainda com o zero a zero no placar durante o primeiro tempo, Cassio recebeu ótimo passe. O jogador avançou e, sozinho, diante do gol, errou na hora do chute. A bola sobra para ele, que chega mal no lance e vê a bola passar praticamente em cima da linha.
O atleta, no entanto, converteu aos 45 minutos, quando abriu o placar do jogo. No entanto, na última etapa, o Joinville reagiu e marcou com Vinícius Popó, Ruan (2x) e Naldo. Pedro Lucas reduziu a diferença para o Carlos Renaux, mas o adversário manteve a vitória.