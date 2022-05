Vidal pode estar a caminho do Flamengo, diz jornalista italiano

Arturo Vidal pode estar a caminho do Flamengo. O jogador chileno estaria em negociações avançadas com o Rubro-Negro para o segundo semestre de 2022. A informação é do jornalista italiano Fabrizio Romano. O atleta atuou em campo pela Inter de Milão neste domingo e não deve seguir na equipe italiana.

O intermediário do jogador teria sido autorizado a procurar o time carioca e informar que ele aceitaria receber salário semelhante ao de Gabigol (cerca de R$ 1,5 milhão por mês) para selar o negócio. Ele ainda toparia reduzir o valor para R$1 milhão, segundo o site GOAL.

No Ninho, a conversa é de que o meia não é prioridade. Em abril, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, disse não ter nenhuma negociação com o meia de 34 anos.

“A gente até foi saber um tempo atrás as condições, mas ainda não tem nada. Foi passado pra gente que tinha interesse do jogador em voltar à América do Sul”, disse Braz.

Por vezes, Vidal se manifesta nas redes sociais fazendo alguma referência ao Flamengo. Há uma semana, ele postou vídeo ao som de funk ao lado da namorada, que vestia camisa do time.

“O capítulo da Europa pode ser encerrado. Não sei se está na hora, mas se acontecer, meu objetivo é muito claro: ganhar tudo com o Flamengo, lutar pela Libertadores, que é um sonho porque é como a Liga dos Campeões na Europa. Se eu for, é para continuar lutando e ser um jogador importante”, disse o jogador ainda em março.

