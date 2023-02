Vidal pede desculpas nas redes sociais após arremessar chuteiras no banco de reservas

Através de duas redes sociais, Vidal se posicionou e pediu desculpas pelo episódio protagonizado no jogo entre Flamengo e Boavista. O jogador arremessou chuteiras no banco de reservas após o técnico Vitor Pereira não o colocar em campo para o jogo.

"Em primeiro lugar, quero pedir desculpas pela minha reação durante o jogo de ontem, ao não entrar no campo de jogo. Devo esclarecer que sempre gostei de participar do jogo desde que o fiz ao longo da minha carreira, eu sei que às vezes meu temperamento me vence. Mas eu vim para o Flamengo para ser feliz e fazer parte de sua história, sei que estou aqui para ajudar os meus companheiros e poder seguir fazendo do Mengão o maior de todos. Vou seguir lutando para estar e nunca baixar os braços, pois eu sou assim. Um guerreiro vencedor", escreveu o jogador nas redes sociais.

Ao final do jogo, após sua atitude, Vidal não se juntou ao restante do elenco e foi direto para o vestiário. O meia Everton Ribeiro revelou que ficou surpreso com a atitude de seu companheiro e acredita que o técnico vai conseguir contornar toda a situação. O meia ainda afirmou que o episódio não vai atrapalhar o ambiente do restante dos jogadores.