Vice-artilheiro da Série A, Vitor Roque não enfrenta o Fortaleza; veja os desfalques do Athletico-PR

O atacante Vitor Roque, principal jogador do Athletico-PR na atual temporada e vice-artilheiro do Brasileirão com sete gols, está fora do duelo diante do Fortaleza, neste domingo (09), às 18h30, na Arena Castelão, pela 14ª rodada da Série A. O atleta está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, que foi recebido no jogo diante do Palmeiras, última partida da equipe paranaense no Brasileirão.

Com apenas 18 anos, Vitor Roque vive o melhor momento de sua curta carreira. São 30 jogos disputados em 2023, com 15 gols marcados e cinco assistências concedidas, a última delas para o gol de Canobbio na derrota diante do Flamengo, na quarta-feira (05), pela Copa do Brasil. Com a abertura da janela de transferências internacional, o jovem atacante está em fase final de negociação com o Barcelona para ser reforço da equipe catalã a partir de 2024.

MAIS DESFALQUES

Mas nem só de Vitor Roque vive o Athletico-PR. Além do camisa 9, o lateral-direito Madson é outro que está fora do jogo por suspensão. Mais quatro nomes completam a lista, já que estão no DM athleticano. O lateral-esquerdo Fernando e os atacantes Willian Bigode, Rômulo e Pablo estão lesionados e realizam tratamento com a equipe médica do clube.

SAÍDAS

Já com a janela de transferências em andamento, o Furacão perdeu uma peça importante do seu elenco. O meia uruguaio David Terans, que era titular, deixou o Athletico-PR no meio da semana. O ex-camisa 10 foi negociado com o Pachuca, do México, por R$ 18 milhões, e encerrou sua boa trajetória na equipe paranaense.

Legenda: Em 129 jogos pelo Furacão, Terans fez 31 gols e distribuiu 26 assistências. Foto: albari rosa / AFP

Desse valor, o Rubro-Negro paranaense vai ficar com R$ 14,4 milhões e 20% de uma futura negociação, enquanto os outros R$ 3,6 milhões serão do Atlético-MG, que tinha 20% do passe do atleta.