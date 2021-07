Verthein fica fora da decisão no remo single skiff em Tóquio

O brasileiro Lucas Verthein não conseguiu alcançar a final do remo single skiff nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Ele ficou em quinto lugar em sua bateria semifinal, duas posições atrás da necessária para avançar a decisão.

Ainda assim, o resultado coloca o atleta entre os 12 melhores das Olimpíadas, resultado inédito para o Brasil na modalidade. Ele vai disputar, às 21h15 desta quinta-feira (28, no horário de Brasília), uma bateria que vale a sétima colocação geral.

#TimeBrasil no #Rowing



Lucas Verthein ficou em 5º na semifinal e vai disputar a final B do single skiff nos #JogosOlimpicos #Tokyo2020 !



Parabéns pela campanha que já é histórica, Lucas💚💛 pic.twitter.com/SRnmf9EtAz — Time Brasil (@timebrasil) July 29, 2021

Otimismo

"Dei o meu melhor. Não foi o resultado que esperava, mas o Brasil está entre os 12 melhores do mundo no remo. Amanhã final B. Mas essa medalha olímpica ainda vai chegar em algum momento. Podem ter certeza. Obrigado pela torcida! A história está só começando", escreveu Verthein no Twitter.