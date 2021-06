Verstappen vence GP da Estíria e mantém liderança do Mundial de F1

Max Verstappen, da Red Bull, venceu o Grande Prêmio da Estíria. Após largar na frente, o piloto holandês manteve a segurança na primeira colocação e se quer foi ameaçado pelo britânico heptacampeão. Com a conquista no circuito de Spielberg, o atual líder da temporada chega aos 156 pontos.

Logo em seguida, veio Lewis Hamilton, que largou em segundo. O britânico já havia enfatizado a dificuldade de bater de frente com seu adversário desta edição. A diferença de pontos entre eles é de 18, justamente pelo ponto conquistado de melhor volta.

O pódio fechou com Valtteri Bottas (Mercedes). O top cinco da classificação ficou com Sérgio Pérez, da Red Bull e Lando Norris (McLaren). A Fórmula 1 volta na semana que vem, no domingo, (4), com o GP da Áustria.

Começo agitado

A largada ficou marcada por uma boa saída de Max Verstappen, que conseguiu tomar a frente logo no apagar das luzes e neutralizou a possibilidade de Hamilton assumir o topo neste primeiro momento.

Foto: Divulgação/F1

Já Lando Norris e Sérgio Pérez protagonizaram uma briga pelo terceiro lugar na saída. Mesmo com ultrapassagem do piloto da Ferrari, o piloto da McLaren conseguiu manter a posição da largada até a décima volta, quando o mexicano pegou o terceiro lugar.

Um pouco mais para trás, a situação foi bem conturbada. Charles Leclerc precisou fazer um box logo após a largada, por conta da asa dianteira que quebrou em um toque com Pierre Gasly.

O francês da AlphaTauri precisou deixar a corrida logo no início por conta do contato com o jovem da Ferrari. A situação citada acima fez com que Giovinazzi, Latifi e Ocon também "se embolassem" neste momento.