Verstappen passa Hamilton na última volta, vence o GP de Abu Dhabi e se sagra campeão da F1

Com emoção até o fim em um dos campeonatos mais disputados da história, a temporada da Fórmula 1 teve um desfecho épico. Na última volta, Max Verstappen ultrapassou Lewis Hamilton, venceu o GP de Abu Dhabi, no Emirados Árabes, e sagrou-se campeão na categoria em 2021.

Verstappen e Hamilton chegaram para a corrida empatados no Mundial: os dois somavam 369,5 pontos. O holandês tinha a vantagem no critério de desempate de vitórias, com nove triunfos contra oito do rival, mas quem ficasse na frente seria o campeão.

Os dois travaram um grande duelo. Quando tudo já parecia definido e encaminhando para o optacampeão de Hamilton, um acidente envolvendo Nicholas Latifi mudou toda a dinâmica da corrida, permitindo que o holandês se aproximasse para fazer uma ultrapassagem espetacular na última volta.

Hamilton esteve na frente durante o tempo quase inteiro, mas Verstappen precisou liderar apenas uma volta, a última, para conquistar o título. Foi o 5º título mundial da Red Bull.

Já na disputa pelo título de construtores, a Mercedes se manteve na frente e foi campeã.