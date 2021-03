Max Verstappen, da Red Bull, foi o mais rápido, nesta sexta-feira (26), no primeiro treino livre do GP do Bahrein, primeira etapa da temporada 2021 da Fórmula 1. O holandês cravou 1min31s394 em sua volta mais rápida.

O top 3 ainda teve Valtteri Bottas, da Mercedes, com 1min31s692, e Lando Norris, da McLaren, com 1min31s897.

O heptacampeão mundial Lewis Hamilton fez o quarto melhor tempo. O piloto da Mercedes anotou 1min31s921.A primeira sessão não contou com bandeira vermelha ou acidentes.

Os pilotos voltam à pista às 12h (de Brasília) para o segundo treino livre da estreia da Fórmula 1 em 2021.