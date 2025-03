TV Verdes Mares transmite Clássico-Rei ao vivo e de graça na final de ida do Cearense

O Sistema Verdes Mares contará com uma programação completa para a cobertura do Clássico-Rei entre Fortaleza e Ceará válido pela partida de ida da final do Campeonato Cearense 2025, marcado para o próximo sábado (15), na Arena Castelão.

A partida entre as duas maiores forças do futebol cearense terá transmissão ao vivo e com imagens pela TV Verdes Mares, com narração de Antero Neto. A bola rola na Arena Castelão às 16h30, mas o pré-jogo começa a ser exibido às 16h20.

Legenda: Jogadores de Ceará e Fortaleza no Clássico-Rei em 2025 Foto: Davi Rocha/SVM

Também será possível assistir o jogo de forma gratuita e com imagens pelo site ge.globo, que também oferece a opção de “tempo real”. O site do Diário do Nordeste também fará a cobertura do duelo entre Fortaleza e Ceará em tempo real, na editoria Jogada.

O Jogada, plataforma de esportes do Sistema Verdes Mares, transmite a partida na rádio Verdinha 92.5 e no canal de YouTube do Jogada, com narração de Brenno Rebouças. O pré-jogo começa às 12h, no programa Jogada 1º Tempo.