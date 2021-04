Verdade ou mentira? Relembre fatos 'duvidosos' do futebol cearense

Os causos do futebol cearense são aspectos culturais: do inusitado, um fato verdadeiro parece inverídico e vice-versa. Todos são parte da história e, por vezes, surgem relembrados em 1º de abril, data marcada como Dia da Mentira.

O Sistema Verdes Mares listou alguns episódios curiosos. Desde um amistoso internacional até contratações anunciadas que nunca chegaram. Confira abaixo:

Fortaleza x PSG

Legenda: O brasileiro Neymar é um dos principais jogadores do PSG Foto: Frank Fife / AFP

O amistoso entre Fortaleza e PSG foi aguardado por muitos, mas nunca passou de promessa. No fim de 2017, o secretário estadual de Esporte, Euler Barbosa, afirmou que iria viajar até Paris para marcar o confronto internacional contra o time de Neymar, astro da Seleção Brasileira. A iniciativa seria por conta do hub da Air France-KLM anunciado na Capital e nunca se concretizou.

Rede no Castelão

Legenda: Um torcedor assistiu a partida deitado em uma rede no estádio Foto: Luís Carlos / Arquivo Pessoal

O meme é real: um torcedor, de fato, armou uma rede na arquibancada da Arena Castelão. O episódio ocorreu em 2017, durante vitória do Ceará sobre o Ferroviário por 2 a 1.

Vassoura no gramado

Legenda: Em campo, o Caucaia vence o Ferroviário por 1 a 0 pela Taça Fares Lopes Foto: JL Rosa / SVM

Em 2018, o Dia das Bruxas foi utilizado como forma de protesto da torcida coral. Justamente na data, uma vassoura foi arremessada no gramado em ação exótica contra o desempenho do Ferroviário. A situação esteve registrada inclusive na súmula da arbitragem.

Jael no Fortaleza

Legenda: Atacante Jael é foi anunciado pelo Ceará para a temporada de 2021 Foto: Wilton Hoots / Ceará

Especulações no futebol acontecem a todo momento, mas quando são ditas por dirigentes, o torcedor se vê obrigado a acreditar. Foi assim em 2016, quando o então presidente do Fortaleza, Jorge Mota, garantiu que o Leão havia acertado com o atacante Jael. Pois bem, o anúncio nunca aconteceu. E anos depois, Jael foi contratado pelo Ceará.

Everton no Ceará

Legenda: O meia Everton teve papel de destaque com a camisa do Fortaleza Foto: arquivo / SVM

Em Porangabuçu, o Ceará ficou na iminência de anunciar o meia Everton, que era do Fortaleza. O anúncio também não foi feito, dessa vez porque a notícia não repercutiu bem na torcida alvinegra.

Sem estádio

Legenda: O estádio do Junco, em Sobral, é um dos principais equipamentos da região Foto: divulgação / CSA

Em 2016, os jogadores do Nova Russas e do Alto Santo chegaram ao estádio do Junco para o duelo da 2ª divisão estadual, só que os times não entraram em campo. A partida não aconteceu porque o estádio estava fechado com cadeado no portão e tudo.

Rachão

Legenda: A arbitragem também se retirou no estádio com o jogo cancelado e não apitou o amistoso Foto: Eronildo Brito / SVM

O Campo Grande não conseguiu ter jogadores regularizados suficientes para entrar em campo e perdeu por W.O para o Ferroviário na disputa pela Fares Lopes de 2020. Com as duas equipes prontas para o jogo, sem querer viagem perdida, os elencos fizeram um "rachão" no gramado.