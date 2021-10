Venezuela x Equador pelas Eliminatórias: veja onde assistir, horário, palpite e escalações

A Venezuela entra em campo neste domingo (10), às 17h30 (horário de Brasília), contra o Equador, pela 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022. O duelo acontece no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas.

Lanterna da competição sul-americana, com apenas quatro pontos conquistados, a Venezuela vem de quatro derrotas. O Equador, por sua vez, ocupa a 3ª posição, com 16 pontos, e busca assumir a vice-liderança das Eliminatórias. Na última partida, vitória contra a Bolívia.

Palpite para o jogo

Transmissão

O duelo será transmitido ao vivo pelo SporTV 2.

Prováveis escalações

Venezuela

Farinez; Hernandez, Mejias, Ferraresi e O. Gonzalez; Rincón e Martinez; Machis, Soteldo e Peñaranda; Ramírez. Técnico: Leonardo González.

Equador

Ramirez; Castillo, Torres, Hincapie e Estupiñan; Gruezo e Caicedo; Mena, Plata e Valencia; Estrada. Técnico: Gustavo Alfaro.

Ficha técnica

Venezuela x Equador - 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas (VEN)

Data: 10/10/2021 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Árbitro: Andres Cunha (URU)

Transmissão: SporTV 2