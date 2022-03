Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias da Copa: acompanhe ao vivo

A Venezuela entra em campo nesta terça-feira (29), às 20h30 (horário de Brasília), contra a Colômbia, pela 18ª rodada das Eliminatórias da América do Sul. O duelo acontece no Polideportivo Cachamay, em Puerto Ordaz.

Venezuela x Colômbia | acompanhe ao vivo

Sem chance de classificação para o Mundial do Catar, a equipe de José Pékerman apenas cumpre tabela. Os colombianos, por sua vez, buscam manter viva a esperança de disputar a Copa do Mundo. Para isso, o grupo de Reinaldo Rueda precisará vencer e torcer por um tropeço do Peru contra o Paraguai.

Palpite para o jogo

Ficha técnica | Venezuela x Colômbia

Local: Polideportivo Cachamay, em Puerto Ordaz (VEN)

Data: 29/03/2022 (terça-feira)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (BRA)

Transmissão: Sem informação de transmissão

Prováveis escalações

Venezuela: Wuilker Faríñez; Roberto Rosales, Ferraresi, Chancellor, Makoun e Navarro; José Martínez, Herrera e Cásseres; Rondón e Josef Martínez. Técnico: José Pékerman.

Colômbia: Ospina; Muñoz, Cuesta, Tesillo e Fabra; Cuadrado, Uribe e Cuéllar; James Rodríguez, Borja e Luis Díaz. Técnico: Reinaldo Rueda.