Venezuela x Bolívia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A Venezuela entra em campo nesta sexta-feira (28), às 19h (horário de Brasília), contra a Bolívia, pela 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo 2022. O duelo acontece no Estádio Agustín Tovar, em Barinas.

Na última colocação das Eliminatórias, com apenas sete pontos conquistados, a Venezuela cumpre apenas tabela diante da Bolívia. Os venezuelanos não tem mais chance de disputar a Copa do Mundo. A Bolívia, por sua vez, figura na 8ª posição, com 15 pontos, e busca entrar no G5 da competição sul-americana, para seguir sonhando com uma vaga no Mundial.

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Venezuela x Bolívia - 15ª rodada das Eliminatórias da América do Sul

Local: Estádio Agustín Tovar, em Barinas (VEN)

Data: 28/01/2022 (sexta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Árbitro: Guillermo Guerrero (EQU)

Assistentes: Byron Romero (EQU) e Ricardo Baren (EQU)

Transmissão: SporTV

Prováveis escalações

Venezuela: Faríñez; González, Ferraresi, Osorio e Hernández; Rincón e Júnior Moreno; Otero, Daniel Gonzalez e Machís; Rondón. Técnico: José Pékerman.

Bolívia: Lampe; Sagredo, Haquín e Bejarano; Saavedra, Justiniano, Villarroel e Fernández; Arce, Marcelo Moreno e Abrego. Técnico: César Farías.