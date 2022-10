Vendido para o Internacional, atacante David pode retornar ao Fortaleza na temporada 2023; entenda

O atacante David pode vestir novamente a camisa do Fortaleza na próxima temporada. O Tricolor do Pici tem interesse em repatriar o atacante, que atualmente defende o Internacional, e buscaria o empréstimo do jogador para 2023, com uma possível opção de compra. Pouco aproveitado no Internacional, David estaria disposto a ouvir propostas de outras equipes. As informações são do UOL Esporte.

David tem 27 anos e deixou o Fortaleza para defender o Internacional nesta temporada. Ele foi anunciado pelo Colorado em janeiro deste ano. A equipe de Porto Alegre desembolsou R$10,8 milhões por 45% dos direitos do jogador. O contrato do atacante com o Internacional é válido até dezembro de 2025. Dentro de campo, a fase não tem sido boa. Em 37 jogos disputados, foram apenas dois gols e duas assistências.

BONS MOMENTOS NO LEÃO

Revelado pelo Vitória em 2015, David chegou ao Fortaleza na temporada 2020. Em duas temporadas disputadas com a camisa tricolor, o atacante somou 112 partidas, 25 gols marcados e 12 assistências. Ele também é bicampeão cearense pelo Tricolor do Pici, nas temporadas 2020 e 2021. A relação do jogador com o Fortaleza é muito boa, com o atleta sendo muito querido pelos torcedores do time cearense.