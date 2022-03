Venda de ingressos para Ferroviário x Fortaleza pela semifinal do Estadual é iniciada; veja valores

A venda de ingressos para Ferroviário x Fortaleza, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense de 2022, foi iniciada neste sábado (5). O mando de campo é coral, em confronto marcado para a próxima terça-feira (8), às 21h30, na Arena Castelão. A volta será no sábado (12).

Em nota oficial, o Tubarão da Barra comunicou que a torcida da equipe ocupará o setor Premium do estádio de modo exclusivo, com ingresso no valor de R$ 30,00 (inteira). Os sócios com entrada gratuita precisam realizar o check-in pelo APP do Sócio Coral para garantir o benefício.

No caso leonino, o mesmo comunicado informa que a torcida visitante terá os setores Superior Central, Superior Sul e Bossa Nova para ocupar. Os bilhetes para o Clássico das Cores podem ser adquiridos na Ferrão Store, no site ingressodevantagens.com.br e lojas oficiais do Leão.

Valores dos ingressos

Premium (Ferroviário): R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Superior Central (Fortaleza): R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Superior Sul (Fortaleza): R$ 30 (inteira) / R$ 15 (meia)

Bossa Nova (Fortaleza): R$ 40 (inteira) / R$ 20 (meia)