Venda de ingressos para América-MG x Fortaleza na Sul-Americana: veja valores e como comprar

O América-MG divulgou informações sobre a venda de ingressos para a torcida do Fortaleza para a partida desta quinta-feira (24), pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), será palco do duelo.

A torcida do Fortaleza ocupará o setor “Cadeira Visitante Ismênia” do Independência, com acesso pelo portão dez. A inteira custa R$ 40, enquanto a meia custa R$ 20. A venda será feita de maneira on-line, com pagamento via PIX, e se estende até o dia 24, às 19h30.

+ Clique AQUI para acessar o site da venda dos ingressos.

Ainda segundo o clube mineiro, o horário de abertura do acesso ao estádio será 16h30 e o horário de encerramento do acesso, 20h15. O Independência fica na Rua Pitangui, 3230, no bairro do Horto, em Belo Horizonte (MG).

América-MG e Fortaleza entram em campo nesta quinta-feira (24), às 19h de Brasília, para disputar a partida de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana 2023. O jogo da volta acontece na quinta-feira seguinte, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE).