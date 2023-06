‘Vem, Neymar’: João Marcos relembra confusão com craque da Seleção Brasileira

O ex-volante e atual treinador das categorias sub-13 e sub-14 do Ceará, João Marcos, foi o convidado do último episódio do Ceará Cast, podcast do Diário do Nordeste conduzido pelo jornalista Samuel Conrado. No episódio, que contou ainda com a participação do narrador Antero Neto, João Marcou relembrou a confusão com Neymar na Série A de 2010.

“Quando terminou o jogo ele ficou muito bravo, pisou no meu pé e aí o “vem, Neymar” foi porque ele ameaçou vir a primeira, seguraram ele, ameaçou vir a segunda, na terceira vez eu falei “vem, Neymar”, e aí a gente ia ver o que que ia acontecer.” O confronto entre Ceará e Santos aconteceu no Castelão, pela Série A do Brasileirão.

João Marcos, atualmente com 41 anos, é considerado um dos maiores jogadores da história do Ceará Sporting Club. Com a camisa do Vovô, “João de Ferro”, como era carinhosamente chamado pela torcida alvinegra, disputou mais de 300 jogos e conquistou títulos relevantes, como um tetracampeonato Cearense e uma Copa do Nordeste.